Fratelli Bianchi | niente risarcimento alla famiglia di Willy | sono nullatenenti | al loro posto paga lo Stato?

(Di lunedì 11 luglio 2022) LadiMonteiro Duarte non potrebbe vedere mai i 550 mila euro diche la Corte d’Assise di Frosinone ha disneiconfronti per l’omicidio diil 6 settembre del 2020. Secondo quanto dissentenza emessa lunedì scorso in aula Marco e Gabriele, Francesco Belleggia e Mario Pincarelli, dovranno versare immediatamente 200 mila a ciascuno dei genitori della vittima, più 150 milasorella. Ma c’è un problema. Iufficialmente. Igenitori, prima che gli venisse tolto in seguito ad alcuni accertamenti, percepivano anche il reddito di ...

Agenzia_Ansa : FLASH | Condannati all'ergastolo i fratelli Marco e Gabriele Bianchi accusati dell'omicidio di Willy Monteiro Duart… - rtl1025 : ?? Sono stati condannati all'ergastolo i fratelli Marco e Gabriele Bianchi accusati dell'omicidio di #Willy Monteiro… - fanpage : Omicidio Willy Ergastolo per i fratelli Bianchi - gretagobbetti : RT @stefaniagrilli: Fratelli d’Italia. #fascisti #razzisti #Bianchi - Barbiero : Zingari, immigrati, Dell'Utri e i fratelli Bianchi...tutti nello stesso calderone, qua abbiamo oltrepassato il limi… -

Accusati della sua morte sono quattro ragazzi: Francesco Belleggia, Mario Pincarelli e i due, Marco e Gabriele. Sarebbero loro quattro che, durante una violentissima aggressione ...A pochi giorni dalla condanna all'ergastolo dei, un giorno in pretura ha ripercorso il processo dell'omicidio di Willy Monteiro. Sono passati pochi giorni dall'processo per l'omicidio di Willy Monteiro Duarte che ha portato alla ...I fratelli Bianchi risultano nullatenenti e per questo motivo i familiari di Willy potrebbero non ricevere il risarcimento.Ma il giovane, al tempo studente di igegneria, aveva respinto le accuse: " Sono stati i fratelli Bianchi e Pincarelli a gonfiarlo di botte, io non c'entro niente "… Leggi ...