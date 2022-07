Franco Causio | chi è l’ex calciatore? Età | moglie | figlia | dove vive | negozio | in che squadra giocava | carriera | Mondiali 82 | FOTO oggi | Instagram

Pubblicità

EttoBortolini : @Matteo94297952 @DucaAndrea85 Si esatto, da Pogba a vidal, da Bonucci a higuain, da pjanic a morata, da Paolo Rossi… - gentlemens66 : 11 luglio 1982 #ITALIA #CAMPIONEDELMONDO. L’immagine più bella del mondiale: #PresidenteRepubblica Sandro Pertini g… - AntoDamiano1996 : Franco Gatti che aveva un qualcosa di Franco Causio #Techetechete - atafaunalamp : @Skysurfer72 franco causio - CurzioAgostino : @DAZN_IT Franco Causio -

SportPiacenza

Sull'aereo di ritorno in Italia, il capo dello Stato gioca a carte con i giocatori, Dino Zoff e il ct Bearzot. La Federcalcio ha esposto la coppa del mondo v inta 40 anni fa nel portico ...Al tavolo il capitano della nazionale Zoff, l'allenatore Bearzot,e il Presidente Pertini. Gli accoppiamenti sono Zoff - Peritni, Bearzot -. Di quel 'match'ricorda il ... Franco Causio, il Barone bianconero I giocatori: la prima coppia era formata da Pertini e da Dino Zoff, l’altra dall’allenatore Enzo Bearzot e da Franco Causio (Zoff e Causio, per i meno avvezzi al calcio, erano due giocatori della ...Sul podio della classifica sportiva nazionale il podcast “Insider 82” che fa rivivere l’impresa che portò gli Azzurri a vincere i Campionato del Mondo di Calcio nel 1982 in Spagna. Sette puntate, come ...