Francesco Totti e Noemi Bocchi, Chi scodella le foto durante le voci di crisi con Ilary Blasi (Di lunedì 11 luglio 2022) Mentre Francesco Totti e Ilary Blasi ufficializzano la loro separazione consensuale (il sito Dagospia ha annunciato per le 19 un comunicato congiunto), il settimanale ‘Chi' pubblica nel numero in edicola da mercoledì le immagini esclusive che confermerebbero il legame fra Francesco Totti e Noemi Bocchi. Due giorni prima di questo comunicato annunciato, infatti, Totti è stato a casa di Noemi dalle 20 e 30 alle 2 e 30 di notte, accompagnato da un amico a bordo di una Smart. Il Capitano, scrive Chi, sarebbe andato a casa della donna, lasciando la propria auto in un parcheggio e facendosi portare dall'amico. E poi, sempre insieme con lui è tornato a riprendere la propria macchina a notte fonda: “È la prova - sottolinea il ... Leggi su iltempo (Di lunedì 11 luglio 2022) Mentreufficializzano la loro separazione consensuale (il sito Dagospia ha annunciato per le 19 un comunicato congiunto), il settimanale ‘Chi' pubblica nel numero in edicola da mercoledì le immagini esclusive che confermerebbero il legame fra. Due giorni prima di questo comunicato annunciato, infatti,è stato a casa didalle 20 e 30 alle 2 e 30 di notte, accompagnato da un amico a bordo di una Smart. Il Capitano, scrive Chi, sarebbe andato a casa della donna, lasciando la propria auto in un parcheggio e facendosi portare dall'amico. E poi, sempre insieme con lui è tornato a riprendere la propria macchina a notte fonda: “È la prova - sottolinea il ...

