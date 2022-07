Francesco Totti e Ilary Blasi si sono lasciati | l’annuncio ufficiale e congiunto della coppia

(Di lunedì 11 luglio 2022)si: è arrivatoche sancisce la fine del loro lungo matrimonio. Dopo i rumors dei mesi scorsi e la notizia bomba lanciata nel pomeriggio da Dagospia, arriva la notasisi: è arrivato, come anticipato da Dagospia nel pomeriggio. ...

Pubblicità

trash_italiano : Secondo Dagospia, questa sera Ilary Blasi e Francesco Totti comunicheranno pubblicamente la loro decisione di separarsi in modo consensuale. - trash_italiano : Ilary Blasi conferma la fine del matrimonio con Francesco Totti. - trash_italiano : Il comunicato di Ilary Blasi e Francesco Totti dovrebbe uscire alle ore 19 di questa sera. - rooosk1 : RT @trash_italiano: Ilary Blasi conferma la fine del matrimonio con Francesco Totti. - LaRoveca : Con la separazione, adesso ufficiale, tra Francesco #Totti e Ilary #Blasi possiamo dire che ciò che il 10 non ha ma… -

Così Ilary Blasi annuncia all'ANSA la separazione da, in una dichiarazione diffusa dalla sua agente. .Che non solo conferma la rottura, ma pubblica anche le immagini esclusive che confermano il legame frae Noemi Bocchi. Le immagini Due giorni prima dell'annuncio, infatti,è ...(ANSA) - ROMA, 11 LUG - Dopo vent'anni insieme e tre splendidi figli, il mio matrimonio con Francesco è terminato. Il percorso della ..."Dopo vent'anni insieme e tre splendidi figli, il mio matrimonio con Francesco è terminato. Il percorso della separazione rimarrà comunque un fatto privato e non seguiranno altre dichiarazioni da part ...