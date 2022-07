Francesco Totti e Ilary Blasi si sono lasciati | cronaca di una separazione annunciata

Leggi su panorama

(Di lunedì 11 luglio 2022) «La vostra storia d’amore non potrebbe sopravvivere a un tradimento. Né dell’uno né dell’altra». Era stata categoricaa proposito della presunti crisi del matrimonio conrispondendo alle domande della Fagnani a Belve, lo scorso aprile, e a rileggerle a distanza di tre mesi le parole della conduttrice dell'Isola dei Famosi appaiono più profetiche che altro. Perché nonostante i ripetuti tentativi di smentire la crisi ormai irreversibile con, il pressing per stoppare le voci sui tradimenti (di lui e di lei), le foto dell'ex Pupone allo stadio con un'altra, gli attacchi ai giornali dopo la fuga di notizie sull'addio ormai certo («quotidiani nazionali come Repubblica, il Corriere e il Messaggero hanno dato la notizia come se fosse certa, facendo una figura di merda», tuonò ...