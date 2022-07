'Francesco Totti e Ilary Blasi si separano, stasera il comunicato dell'addio' (Di lunedì 11 luglio 2022) Ci risiamo: Totti e Ilary Blasi sul punto di rompere? Stando a quanto riportato da Dagospia, sarebbe imminente l'annuncio della fine della storia ventennale tra l'ex calciatore e capitano della Roma ... Leggi su gazzettadelsud (Di lunedì 11 luglio 2022) Ci risiamo:sul punto di rompere? Stando a quanto riportato da Dagospia, sarebbe imminente l'annuncioa finea storia ventennale tra l'ex calciatore e capitanoa Roma ...

Pubblicità

trash_italiano : Secondo Dagospia, questa sera Ilary Blasi e Francesco Totti comunicheranno pubblicamente la loro decisione di separarsi in modo consensuale. - trash_italiano : Il comunicato di Ilary Blasi e Francesco Totti dovrebbe uscire alle ore 19 di questa sera. - fanpage : Francesco Totti e Ilary Blasi a un passo dalla separazione. L'annuncio della rottura, stando alle indiscrezioni, do… - vitocaputo01 : RT @ToniaPeluso: Il Tg1 manda un servizio sulla rottura di Ilary Blasi e Francesco Totti con tanto di L’emozione non ha voce come colonna s… - EleonoraDAmore : È finita tra #Totti e #IlaryBlasi. Senza falò di confronto. -