Francesco Totti e Ilary Blasi si separano, matrimonio finito (Di lunedì 11 luglio 2022) Dopo le indiscrezioni circolate nelle ultime ore, arriva l'annuncio ufficiale: il matrimonio tra Francesco Totti e Ilary Blasi è finito. "Dopo vent'anni insieme e tre splendidi figli, il mio matrimonio con Francesco è terminato. Il percorso della separazione rimarrà comunque un fatto privato e non seguiranno altre dichiarazioni da parte mia. Invito tutti a evitare speculazioni e, soprattutto, a rispettare la riservatezza della mia famiglia", ha fatto sapere Blasi all'Ansa, in una dichiarazione diffusa dalla sua agente. Leggi su tg24.sky (Di lunedì 11 luglio 2022) Dopo le indiscrezioni circolate nelle ultime ore, arriva l'annuncio ufficiale: iltra. "Dopo vent'anni insieme e tre splendidi figli, il mioconè terminato. Il percorso della separazione rimarrà comunque un fatto privato e non seguiranno altre dichiarazioni da parte mia. Invito tutti a evitare speculazioni e, soprattutto, a rispettare la riservatezza della mia famiglia", ha fatto sapereall'Ansa, in una dichiarazione diffusa dalla sua agente.

Pubblicità

trash_italiano : Secondo Dagospia, questa sera Ilary Blasi e Francesco Totti comunicheranno pubblicamente la loro decisione di separarsi in modo consensuale. - trash_italiano : Ilary Blasi conferma la fine del matrimonio con Francesco Totti. - trash_italiano : Il comunicato di Ilary Blasi e Francesco Totti dovrebbe uscire alle ore 19 di questa sera. - Liacrystaleyes : RT @ange_limone: CHIUNQUE ALTRO STAREBBE IN ANSIA PER DRAGHI DA MATTARELLA IN ATTESA DI SAPERE COSA STIA SUCCEDENDO MA NOI ITALIANI STIAMO… - moonblindd : RT @yleniaindenial1: Italia: depressione per il matrimonio finito tra Ilary Blasi e Francesco Totti, crisi di governo gianni morandi co-co… -