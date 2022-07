Francesco Totti e Ilary Blasi, la conduttrice: “Il mio matrimonio è finito” e il calciatore: “Separazione dolorosa ma non evitabile” (Di lunedì 11 luglio 2022) Mesi di gossip, qualche smentita poco efficace e poi le foto di un magazine con una esclusiva. Poi arriva l’annuncio di Ilary Blasi tanto atteso non con un comunicato ma all’Ansa. “Dopo vent’anni insieme e tre splendidi figli, il mio matrimonio con Francesco è terminato. Il percorso della Separazione rimarrà comunque un fatto privato e non seguiranno altre dichiarazioni da parte mia. Invito tutti a evitare speculazioni e, soprattutto, a rispettare la riservatezza della mia famiglia”. La dichiarazione è stata diffusa dalla sua agente. Per tutto il giorno la notizia è stata questa: Francesco Totti e Ilary Blasi si separano: la favola è finita dopo 17 anni. Una rottura annunciata da Dagospia. Alle 19 era atteso un comunicato ufficiale con ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 11 luglio 2022) Mesi di gossip, qualche smentita poco efficace e poi le foto di un magazine con una esclusiva. Poi arriva l’annuncio ditanto atteso non con un comunicato ma all’Ansa. “Dopo vent’anni insieme e tre splendidi figli, il mioconè terminato. Il percorso dellarimarrà comunque un fatto privato e non seguiranno altre dichiarazioni da parte mia. Invito tutti a evitare speculazioni e, soprattutto, a rispettare la riservatezza della mia famiglia”. La dichiarazione è stata diffusa dalla sua agente. Per tutto il giorno la notizia è stata questa:si separano: la favola è finita dopo 17 anni. Una rottura annunciata da Dagospia. Alle 19 era atteso un comunicato ufficiale con ...

