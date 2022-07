Francesco Totti e Ilary Blasi | la casa della coppia storica è una reggia | ha 36 stanze e ogni genere di confort | le immagini

Leggi su thesocialpost

(Di lunedì 11 luglio 2022) Anche se sono una delle coppie più famose e conosciute in tutto il mondo, non si hanno grandi informazioni sulla vita privata di. Leche le due star postano sui social non riguardano la loro quotidianità né tantomeno la loro abitazione che da quanto ne sappiamo è incredibile. Scopriamo insieme alcuni dettaglivilla da sogno dei due. Una villa con piscina, giardino e non solo L’enorme villa dinon ha nulla da invidiare a quelle delle star di Hollywood visto che oltre a una piscina collocata in un vasto giardino nell’abitazione c’è talmente tanto spazio che alcunesono state adibite a spazi per giochi con tanto di ...