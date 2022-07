Francesco Totti e Ilary Blasi | il comunicato che annuncia la separazione

Leggi su isaechia

(Di lunedì 11 luglio 2022) Sono passati quasi cinque mesi da quel 21 febbraio, quando, in pieno inverno, era trapelata la notizia delladi una delle coppie più amate e seguite dello showbiz:. Da quel giorno sono stati versati fiumi su fiumi di inchiostro. Le motivazioni secondo i rumor erano diverse ed eventuali. Si era parlato anche di un tradimento da parte dell’ex capitano giallorosso. Illazione subito smontata dallo stesso, chiedendo rispetto per le famiglie e per i bambini. Nelle settimane successive, sia lachehanno smentito a più riprese il gossip, tant’è che piano piano è andato scemando. Nessun cenno, fino a poche ore fa, quando Dagospia ha letteralmente sganciato la bomba sulla coppia che ha fatto sognare ...