Francesco Totti e Ilary Blasi | Dagospia | “Oggi annunciano la separazione”

(Di lunedì 11 luglio 2022) (Adnkronos) – “Staseracomunicheranno al popolo italiano, con un comunicato congiunto, la decisione di separarsi in modo consensuale”. A rivelarlo è, il sito di Roberto D’Agostino che il 21 febbraio scorso aveva annunciato la fine della storia tra l’ex capitano della Roma e la conduttrice, sposati da 17 anni e insieme da circa 20. “Da quel momento – commenta la testata – un inutile fiume di smentite, chiacchere, imbarazzanti video, tentativi di occultamento e altro bla-bla-bla”. E Dago in persona rincara la dose: “I problemi di casa? Lo sapevano tutti, ma nel giornalismo sportivo vige spesso la legge dell’omertà.è stato l’Ottavo Re di Roma.. Ai Re si perdona tutto e si nascondono le magane”. Ora si attende la ...

trash_italiano : Secondo Dagospia, questa sera Ilary Blasi e Francesco Totti comunicheranno pubblicamente la loro decisione di separarsi in modo consensuale. - fanpage : Francesco Totti e Ilary Blasi a un passo dalla separazione. L'annuncio della rottura, stando alle indiscrezioni, do… - repubblica : Francesco Totti e Ilary Blasi si separano: alle 19 il comunicato ufficiale - palermomaniait : Francesco Totti e Ilary Blasi si separano: l'annuncio in arrivo con un comunicato congiunto -… - xourshelter : RT @yleniaindenial1: si sono riunite Paola e Chiara ma divorziano Francesco Totti e Ilary Blasi -

Di cosa si tratta In base alle indiscrezioni raccolte dal sito webe la moglie si sono lasciati definitivamente dopo ben 17 anni di matrimonio e tre figli insieme: 'Dagospia aveva ...ROMA - Il sito Dagospia anticipó la notizia già a febbraio, ma le parti in causa la smentirono in maniera decisa: oggi però, sempre secondo il sito di Roberto D'Agostino,e Ilary Blasi dovrebbero comunicare alle 19 la loro separazione consensuale. Dopo 17 anni di matrimonio (nozze celebrate il 19 giugno del 2005) finisce l'idillio fra l'ex capitano ...Totti-Blasi, la verità sulla crisi (ANSA ... “Non vivo di etichette, con Francesco va tutto bene ma nella vita non si sa mai”. Una rivendicazione della fantasia e della passione che serve in una ...L'ex capitano della roma Totti e Ilary si separano. Ora c'è la notizia. Attesa la comunicazione ufficiale secondo Dagospia.