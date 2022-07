Francesco Totti e Ilary Blasi, addio ufficiale è trend mondiale su Twitter (Di lunedì 11 luglio 2022) (Adnkronos) – E’ ufficiale: Francesco Totti e Ilary Blasi si separano. L’ex capitano della Roma e la conduttrice tv, sposati da 17 anni e insieme da circa 20, tre figli, hanno annunciato la loro decisione questa sera, scatenando immediatamente le reazioni social. Tra rimpianti per l’ennesimo fallimento di un matrimonio da favola che sembrava eterno, ironie sugli ultimi mesi di gossip e sulle gaffe più o meno recenti dei due e immancabili teorie ‘complottiste’ sull’ultima distrazione di massa per occultare i veri guai del paese, la fine di una delle love story più amate dagli italiani è trend topic su Twitter, con l’hashtag #Totti entrato tra i trend mondiali e saldamente al primo posto nelle tendenze italiane da oltre 6 ore. L’ex ... Leggi su funweek (Di lunedì 11 luglio 2022) (Adnkronos) – E’si separano. L’ex capitano della Roma e la conduttrice tv, sposati da 17 anni e insieme da circa 20, tre figli, hanno annunciato la loro decisione questa sera, scatenando immediatamente le reazioni social. Tra rimpianti per l’ennesimo fallimento di un matrimonio da favola che sembrava eterno, ironie sugli ultimi mesi di gossip e sulle gaffe più o meno recenti dei due e immancabili teorie ‘complottiste’ sull’ultima distrazione di massa per occultare i veri guai del paese, la fine di una delle love story più amate dagli italiani ètopic su, con l’hashtag #entrato tra imondiali e saldamente al primo posto nelle tendenze italiane da oltre 6 ore. L’ex ...

Pubblicità

trash_italiano : Ilary Blasi conferma la fine del matrimonio con Francesco Totti. - trash_italiano : Il comunicato di Francesco Totti all’ANSA - trash_italiano : In un universo parallelo, Ilary Blasi e Francesco Totti hanno smentito Dagospia, dopo che Amadeus ha annunciato al… - sherrymixtape : non capisco perché la separazione di Francesco Totti e Ilary Blasi faccia così scalpore - asannais : RT @trash_italiano: In un universo parallelo, Ilary Blasi e Francesco Totti hanno smentito Dagospia, dopo che Amadeus ha annunciato al TG1… -