Francesco Totti avrebbe passato la notte a casa di un’altra donna: le foto di Chi (Di lunedì 11 luglio 2022) La paparazzata a Francesco Totti In queste ore non si parla d’altro che di Ilary Blasi e di Francesco Totti. Dopo le voci di crisi risalenti a qualche mese fa, ampiamente smentite da parte dei due diretti interessati, Dagospia ha sganciato la bomba. Secondo il noto portale infatti la coppia si sarebbe separata in maniera L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di lunedì 11 luglio 2022) La paparazzata aIn queste ore non si parla d’altro che di Ilary Blasi e di. Dopo le voci di crisi risalenti a qualche mese fa, ampiamente smentite da parte dei due diretti interessati, Dagospia ha sganciato la bomba. Secondo il noto portale infatti la coppia si sarebbe separata in maniera L'articolo proviene da Novella 2000.

Pubblicità

rtl1025 : ?? Finisce l'amore tra Francesco #Totti e Ilary #Blasi, in arrivo un comunicato ufficiale ??? di Francesco Fredella - CB_Ignoranza : “Una volta ho dato del laziale ad un mio amico davanti a Francesco Totti” - angiii07_ : RT @ange_limone: CHIUNQUE ALTRO STAREBBE IN ANSIA PER DRAGHI DA MATTARELLA IN ATTESA DI SAPERE COSA STIA SUCCEDENDO MA NOI ITALIANI STIAMO… - wirko94 : ZINGARETTI: FRANCESCO TOTTI NON È PIÙ IL PUNTO DI RIFERIMENTO DEI PROGRESSISTI - _officialluna_ : RT @Una_Gioia_Mai: Mentre aspetto che esca il comunicato di Francesco Totti e Ilary Blasi #Totti -