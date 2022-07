FOTO | Un ex campione TNA è attualmente nella security di Donald Trump

Leggi su zonawrestling

(Di lunedì 11 luglio 2022)è un nome affine al mondo del Wrestling, i fan ricorderanno sicuramente il suo coinvolgimento a WrestleMania 23celebre ‘Battle of Billionaries’ e la sua introduzione della Hall of Fame nel 2013. L’ex presidente degli Stati Uniti sembra non aver dimenticato questo mondo ed infatti un exdella TNA è stato scelto come membro della suapersonale. La nuova carriera di Crimson Lo scorso sabatoha tenuto un evento in Alaska presso l’Alaska Airlines Center ed una delle giornaliste presenti in loco ha scattato unaalladell’ex presidente degli Stati Uniti per poi pubblicare lo scatto su Twitter. Alcuni utenti hanno immediatamente riconosciuto un volto molto ...