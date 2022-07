Forza Italia accelera e chiede una verifica di maggioranza, Tajani: «Se M5s non vota al Senato si rischia la crisi» – Il video (Di lunedì 11 luglio 2022) Non sono più solo i Cinque stelle (e la Lega) ad alzare la tensione. Nonostante il voto di oggi alla Camera sia andato tutto sommato come previsto, con un sì al merito del provvedimento del Dl Aiuti ma senza la partecipazione dei pentastellati, il clima all’interno della maggioranza di governo si sta deteriorando. E forse l’elemento più nuovo delle ultime ore è che tra le voci forti ora c’è anche quella di Forza Italia. Prima con un comunicato del gruppo, poi con una nota firmata dal presidente Silvio Berlusconi, infine con gli interventi del capogruppo Paolo Barelli in aula e del vicepresidente di Forza Italia Antonio Tajani, si capisce che, sebbene in crisi di consensi, il partito ago della bilancia del centrodestra è intenzionato a porre anch’esso le sue ... Leggi su open.online (Di lunedì 11 luglio 2022) Non sono più solo i Cinque stelle (e la Lega) ad alzare la tensione. Nonostante il voto di oggi alla Camera sia andato tutto sommato come previsto, con un sì al merito del provvedimento del Dl Aiuti ma senza la partecipazione dei pentastellati, il clima all’interno delladi governo si sta deteriorando. E forse l’elemento più nuovo delle ultime ore è che tra le voci forti ora c’è anche quella di. Prima con un comunicato del gruppo, poi con una nota firmata dal presidente Silvio Berlusconi, infine con gli interventi del capogruppo Paolo Barelli in aula e del vicepresidente diAntonio, si capisce che, sebbene indi consensi, il partito ago della bilancia del centrodestra è intenzionato a porre anch’esso le sue ...

