Fondirigenti | imprese puntano su formazione manageriale

Roma, 11 lug. (Adnkronos/Labitalia) - 1.171 piani formativi per un totale di finanziamenti richiesti di quasi 14 milioni di euro, pari al doppio dei 7 milioni stanziati: 3000 dirigenti coinvolti, per oltre 140 mila ore di formazione complessive; 11.900 euro il finanziamento medio richiesto. Sono questi i principali numeri dell'Avviso 1/2022 di Fondirigenti, il fondo interprofessionale per la formazione continua dei dirigenti promosso da Confindustria e Federmanager; un avviso dedicato alla 'transizione resiliente' delle imprese con l'obiettivo di rafforzare le competenze manageriali necessarie ad affrontare le grandi transizioni in atto e i repentini mutamenti economici che mettono in pericolo la competitività aziendale.

