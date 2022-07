Florence Pugh critica gli uomini «volgari» su Instagram: «Perché avete così paura del seno?» (Di lunedì 11 luglio 2022) L'attrice ha risposto ai commenti sul suo abito trasparente con un messaggio forte: «Molti di voi hanno voluto farmi sapere in modo aggressivo quanto fossero delusi dalle mie "tette piccole", o quanto dovessi vergognarmi di essere così "piatta"... Io sto bene con me stessa, ma sono rimasta sconvolta dalla volgarità» Leggi su vanityfair (Di lunedì 11 luglio 2022) L'attrice ha risposto ai commenti sul suo abito trasparente con un messaggio forte: «Molti di voi hanno voluto farmi sapere in modo aggressivo quanto fossero delusi dalle mie "tette piccole", o quanto dovessi vergognarmi di essere"piatta"... Io sto bene con me stessa, ma sono rimasta sconvolta dallatà»

