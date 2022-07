Flag Football, World Games 2022: en plein di vittorie per le squadre azzurre nella prima giornata della fase a gironi (Di lunedì 11 luglio 2022) nella notte italiana si è aperto positivamente il cammino delle due squadre azzurre impegnate nella fase a gironi del torneo maschile e femminile di Flag Football ai World Games 2022, in corso di svolgimento a Birmingham (Alabama, USA). Doppia vittoria per gli uomini di coach Giorgio Gerbaldi, che si sono imposti per un’incollatura sulla Germania all’esordio con il punteggio di 28-27 per poi sconfiggere il Messico 33-27. Domani il match decisivo contro l’Austria per il primato nel gruppo A, che consentirebbe un accoppiamento sulla carta più agevole ai quarti di finale (con la quarta classificata del gruppo B). Salvamento, World Games ... Leggi su oasport (Di lunedì 11 luglio 2022)notte italiana si è aperto positivamente il cammino delle dueimpegnatedel torneo maschile e femminile diai, in corso di svolgimento a Birmingham (Alabama, USA). Doppia vittoria per gli uomini di coach Giorgio Gerbaldi, che si sono imposti per un’incollatura sulla Germania all’esordio con il punteggio di 28-27 per poi sconfiggere il Messico 33-27. Domani il match decisivo contro l’Austria per ilto nel gruppo A, che consentirebbe un accoppiamento sulla carta più agevole ai quarti di finale (con la quarta classificata del gruppo B). Salvamento,...

Pubblicità

gioganci : RT @huddlemag: Dopo la cerimonia apertura dei World Games arriva il momento delle gare: il calendario completo delle due nostre nazionali d… - huddlemag : Dopo la cerimonia apertura dei World Games arriva il momento delle gare: il calendario completo delle due nostre na… - AndyMichaelbed : RT @huddlemag: Sono partite per gli Stati Uniti la nazione maschile e femminile di flag football pronte per i World Games che si terranno i… - gioganci : RT @huddlemag: Sono partite per gli Stati Uniti la nazione maschile e femminile di flag football pronte per i World Games che si terranno i… - huddlemag : Sono partite per gli Stati Uniti la nazione maschile e femminile di flag football pronte per i World Games che si t… -