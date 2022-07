Fiumicino, per lavori la pista ciclabile “Noemi Magni” chiude per 24 ore (Di lunedì 11 luglio 2022) Fiumicino – A partire dalle ore 07:00 di martedì 12 luglio, e per 24 ore, fino alle ore 07:00 di mercoledì 13 luglio 2022 la pista ciclabile di via Coccia di Morto, dedicata a “Noemi Magni”, sarà interdetta al traffico per tutta la sua lunghezza, dall’intersezione sud con via del Lago di Traiano all’intersezione nord con via delle Idrovore. La Società AdR ha infatti comunicato di avere in programma l’esecuzione delle prove di carico del nuovo ponte di scavalco del canale in corrispondenza dell’ingresso dell’aeroporto in viale Coccia di Morto. Pertanto, al fine di svolgere il collaudo statico dell’opera e per consentire lo svolgimento dei lavori si rende necessario la chiusura completa della pista ciclabile per 24 ore. Sul posto sarà affissa apposita ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 11 luglio 2022)– A partire dalle ore 07:00 di martedì 12 luglio, e per 24 ore, fino alle ore 07:00 di mercoledì 13 luglio 2022 ladi via Coccia di Morto, dedicata a “”, sarà interdetta al traffico per tutta la sua lunghezza, dall’intersezione sud con via del Lago di Traiano all’intersezione nord con via delle Idrovore. La Società AdR ha infatti comunicato di avere in programma l’esecuzione delle prove di carico del nuovo ponte di scavalco del canale in corrispondenza dell’ingresso dell’aeroporto in viale Coccia di Morto. Pertanto, al fine di svolgere il collaudo statico dell’opera e per consentire lo svolgimento deisi rende necessario la chiusura completa dellaper 24 ore. Sul posto sarà affissa apposita ...

