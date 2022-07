Fischi e molestie alle spettatrici sugli spalti per il Gp d' Austria | è Formula caos

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 11 luglio 2022) La consueta eleganza, a volte un po' snob, del mondo della1 lascia spazio, per una volta, a, insulti e boati che con lo sport non hanno nulla da spartire. È questo il triste resoconto dei fatti del weekend del Gran Premio d'a Zeltweg, tanto da costringere la1 a intervenire con un duro comunicato, pubblicato sui canali social ieri mattina, in cui si legge: «Abbiamo ricevuto notizie secondo cui alcuni tifosi sarebbero stati oggetto di commenti del tutto inaccettabili da parte di altri sostenitori durante il week-end del Gran Premio d'. Prendiamo molto seriamente queste questioni, le abbiamo sollevate con gli organizzatori e i responsabili per la sicurezza dell'evento. Tali comportamenti sono inaccettabili e non saranno tollerati». ESULTANZA PER ...