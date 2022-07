Firme digitali, sit in dell’Associazione Coscioni soto al ministero guidato da Colao: “Le vogliono rendere inutili, tentativo di impedire referendum” (Di lunedì 11 luglio 2022) Sit in dell’Associazione Luca Coscioni dall’11 luglio, tutti i giorni, dalle 13 alle 15, in largo Pietro di Brazzà per chiedere risposte a Vittorio Colao. Il ministro per la Transizione digitale ha dichiarato in Parlamento che nel momento in cui sarà operativa la piattaforma del governo questa non potrà esser utilizzata per raccogliere Firme sui referendum. Per questo motivo l’Associazione Luca Coscioni, che l’estate scorsa ha raccolto quasi due milione di Firme per i referendum su eutanasia e cannabis ha lanciato un appello (che in poche ore ha superato 40.000 adesioni), un digiuno di dialogo con il ministro Colao e un presidio quotidiano davanti al ministero. “Giù le mani dalla firma digitale sui ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 11 luglio 2022) Sit inLucadall’11 luglio, tutti i giorni, dalle 13 alle 15, in largo Pietro di Brazzà per chiedere risposte a Vittorio. Il ministro per la Transizione digitale ha dichiarato in Parlamento che nel momento in cui sarà operativa la piattaforma del governo questa non potrà esser utilizzata per raccoglieresui. Per questo motivo l’Associazione Luca, che l’estate scorsa ha raccolto quasi due milione diper isu eutanasia e cannabis ha lanciato un appello (che in poche ore ha superato 40.000 adesioni), un digiuno di dialogo con il ministroe un presidio quotidiano davanti al. “Giù le mani dalla firma digitale sui ...

