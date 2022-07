Fiorentina, le parole alla presentazione di Jovic e Gollini (Di lunedì 11 luglio 2022) Le parole di Jovic e Gollini, gli ultimi due acquisti della Fiorentina. Jovic: «Molto felice di essere qui». Gollini: «Ringrazio i tifosi» Prime dichiarazioni in Viola per Gollini e Jovic. Le parole dei due nuovi acquisti della Fiorentina al Viola Village di Moena. Jovic – «Molto felice e orgoglioso di essere qui. Ci sono bravi ragazzi e buoni giocatori, mister Italiano fa lavorare duramente, sono felice del rapporto con lui. Mi sto inserendo nel gruppo». Gollini – «Avevo bisogno di un posto per me stimolante al massimo, speciale a livello sentimentale. L’anno fatto qui da giovanissimo è stato fondamentale per la mia carriera e senza quell’anno forse non sarei qua oggi. ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 11 luglio 2022) Ledi, gli ultimi due acquisti della: «Molto felice di essere qui».: «Ringrazio i tifosi» Prime dichiarazioni in Viola per. Ledei due nuovi acquisti dellaal Viola Village di Moena.– «Molto felice e orgoglioso di essere qui. Ci sono bravi ragazzi e buoni giocatori, mister Italiano fa lavorare duramente, sono felice del rapporto con lui. Mi sto inserendo nel gruppo».– «Avevo bisogno di un posto per me stimolante al massimo, speciale a livello sentimentale. L’anno fatto qui da giovanissimo è stato fondamentale per la mia carriera e senza quell’anno forse non sarei qua oggi. ...

