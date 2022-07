Fiorentina Jovic | tifosi già pazzi del centravanti

Pubblicità

acffiorentina : Luka Jovic è Viola ?? ?? Comunicato ufficiale ?? #ForzaViola #Fiorentina #ACFFiorentina - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO Fiorentina, scambio di documenti per Jovic. L'attaccante arriva dal Real a titolo definitivo… - DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | Adesso c'è anche l'ufficialità: Luka #Jovic è un nuovo giocatore della @acffiorentina - CalcioNews24 : I tifosi della #Fiorentina già pazzi di #Jovic ?? - infoitsport : Fiorentina, Jovic si presenta: «Italiano un allenatore che può migliorare tutti» -

Queste sono le chiavi che laha messo a disposizione diper farlo rendere al meglio. Il gioco di Italiano potrebbe aiutare ...Così ho deciso di fare questo passo, venire allae giocare nel calcio italiano che amo molto''. Acquistato a titolo definitivo dal Real Madrid,punta a rilanciarsi anche in ottica ...In Germania Jovic si trasforma e in nove mesi mette a segno 27 gol (di cui 10 in Europa League) In attesa che il campo ci dica di più sulle qualità del calciatore, andiamo a scoprire alcune curiosità… ...Ieri la Fiorentina è arrivata a Moena, località del Trentino che ormai da anni ospita il ritiro pre-stagionale dei viola, e ci rimarrà fino al 24 luglio per preparare al ...