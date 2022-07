Fiorentina | Italiano | «Macchina ben avviata | speriamo di mettere sempre più benzina»

(Di lunedì 11 luglio 2022) L’allenatore dellaha parlato dal ritiro di Moena in vista della nuova stagione Vincenzo, allenatore della, ai microfoni di Rai Sport ha parlato dal ritiro di Moena in vista della nuova stagione. LE PAROLE – «Insieme allo staff cercheremo di fare il nostro meglio, laè bensulla strada,dipiùche ci potremo togliere soddisfazioni. E gol, che quelli servono…». L'articolo proviene da Calcio News 24.

