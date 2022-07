Fiorentina | Biraghi dal ritiro | “Società sempre presente | stanno facendo un gran lavoro”

Leggi su sportface

(Di lunedì 11 luglio 2022) Il tecnico Vincenzo Italiano, e il capito Cristiano, sono intervenuti ai microfoni di Raisport daldellain Val di Fassa. “Insieme allo staff cercheremo di fare il nostro meglio, la macchina è ben avviata sulla strada, speriamo di metterepiù benzina in modo da poterci togliere delle soddisfazioni. E gol, che quelli servono…” ha affermato Italiano, che si appresta a vivere la sua seconda stagione sulla panchina dei viola. Il terzino sinistro ha invece voluto risaltare l’ottimofin qui fatto dalla dirigenza in ambito mercato: “Voglio dire grazie alla, ha fatto acquisti in tempi brevi. È una, che ha voglia di migliorare la squadra. Questo ci dà forza per fare ...