Fincantieri costruirà una nuova nave da crociera extra - lusso (Di lunedì 11 luglio 2022) Fincantieri ha reso noto di aver firmato con un cliente internazionale - di cui non è stato comunicato il nome - un contratto per la costruzione di una nuova nave da crociera extra - lusso, con ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 11 luglio 2022)ha reso noto di aver firmato con un cliente internazionale - di cui non è stato comunicato il nome - un contratto per la costruzione di unada, con ...

Pubblicità

FGuardiella : Fincantieri costruirà una nuova nave da crociera extra-lusso - Ansa_Fvg : Fincantieri costruirà una nuova nave da crociera extra-lusso. Opzione per altre due. Valore contratto da 1,2 miliar… - fisco24_info : Fincantieri costruirà una nuova nave da crociera extra-lusso: Opzione per altre due. Valore contratto da 1,2 miliar… - InfoMarittime : La più grossa commessa mai ricevuta da Ingegneria Dei Sistemi, per realizzare un importante pezzo di 'Earth Explore… - donatellaluisa : RT @StartMagNews: #Fincantieri costruirà per #Msc due navi a #idrogeno. La commessa arriva un anno dopo la sigla del MoU da parte di Fincan… -

Fincantieri costruirà una nuova nave da crociera extra - lusso Fincantieri ha reso noto di aver firmato con un cliente internazionale - di cui non è stato comunicato il nome - un contratto per la costruzione di una nuova nave da crociera extra - lusso, con ... Fincantieri costruirà per Msc altre due navi a idrogeno. L'ad Folgiero: "Primo grande accordo dopo la pandemia" Aumenta a sei dunque la flotta che Fincantieri realizzerà per il gruppo di Aponte. La prima Explora I, una nave prototipo, è stata varata lo scorso fine maggio a Monfalcone. Agenzia ANSA ha reso noto di aver firmato con un cliente internazionale - di cui non è stato comunicato il nome - un contratto per la costruzione di una nuova nave da crociera extra - lusso, con ...Aumenta a sei dunque la flotta cherealizzerà per il gruppo di Aponte. La prima Explora I, una nave prototipo, è stata varata lo scorso fine maggio a Monfalcone. Fincantieri costruirà una nuova nave da crociera extra-lusso