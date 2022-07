Film e non solo! L’Isola del Cinema torna ad animare la Capitale: le novità di quest’anno (Di lunedì 11 luglio 2022) novità del 2022, a far da cornice alla consueta programmazione, le rassegne Cinematografiche, i premi e i concorsi d’autore divisi in due sale, l’Arena Lexus e il CineLab (ricordiamo l’European Woman Filmmakers, OPS! – Premio Opera Prima e Seconda Lexus, il Contest Mamma Roma e le Città driven by Europcar), arriva quest’anno una vera e propria Isola del Gusto, uno spazio food dedicato alle eccellenze enogastronomiche capitoline e non solo.Divisa in due aree, quella dedicata agli street food e quella dedicata ai ristoranti, L’Isola del Gusto si compone di 15 punti ristoro che portano il nome delle più interessanti proposte del nostro territorio, attive ogni giorno a partire dalle 18.00 e fino alle 2.00 del mattino. Ad affacciarsi sul lungofiume sono la Pizzeria Piedimonte Pistritto 3.0, dove poter ... Leggi su funweek (Di lunedì 11 luglio 2022)del 2022, a far da cornice alla consueta programmazione, le rassegnetografiche, i premi e i concorsi d’autore divisi in due sale, l’Arena Lexus e il CineLab (ricordiamo l’European Womanmakers, OPS! – Premio Opera Prima e Seconda Lexus, il Contest Mamma Roma e le Città driven by Europcar), arrivauna vera e propria Isola del Gusto, uno spazio food dedicato alle eccellenze enogastronomiche capitoline e non solo.Divisa in due aree, quella dedicata agli street food e quella dedicata ai ristoranti,del Gusto si compone di 15 punti ristoro che portano il nome delle più interessanti proposte del nostro territorio, attive ogni giorno a partire dalle 18.00 e fino alle 2.00 del mattino. Ad affacciarsi sul lungofiume sono la Pizzeria Piedimonte Pistritto 3.0, dove poter ...

