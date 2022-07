Festival di Sanremo 2023, Amadeus: Morandi co - conduttore del festival (Di lunedì 11 luglio 2022) Un'ulteriore novità, dopo quella sulla presenza di Chiara Ferragni, è stata anticipata dal direttore artistico della kermesse. 'Accetto con entusiasmo', la pronta risposta del ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 11 luglio 2022) Un'ulteriore novità, dopo quella sulla presenza di Chiara Ferragni, è stata anticipata dal direttore artistico della kermesse. 'Accetto con entusiasmo', la pronta risposta del ...

Pubblicità

Raiofficialnews : ?? L'annuncio di Amadeus al @Tg1Rai: Gianni Morandi sarà il co-conduttore di #Sanremo2023, in programma su @RaiUno… - Agenzia_Ansa : Gianni Morandi sarà il co-conduttore del prossimo festival di Sanremo. Lo ha annunciato Amadeus in diretta al Tg1 d… - SkyTG24 : Sanremo, Britney Spears sarebbe in trattativa per partecipare come ospite - imbackpackagain : RT @morandi_g: Tornerò a Sanremo, sarò al fianco di Amadeus per condurre il Festival. Chi l’avrebbe mai detto… Evviva Sanremo! #festivaldis… - cuoredorodieros : RT @morandi_g: Tornerò a Sanremo, sarò al fianco di Amadeus per condurre il Festival. Chi l’avrebbe mai detto… Evviva Sanremo! #festivaldis… -