F1 | la rivoluzione regolamentare del 2022 è fallita Qualche attore ha cambiato ruolo | ma il copione è sempre lo stesso

(Di lunedì 11 luglio 2022) Siamo ormai giunti a metà della stagione di Formula 1, quella in cui sono entrate in vigore le tanto strombazzate nuove regole volute da Liberty Media per aumentare lo spettacolo. Per anni si è parlato dellatecnica, inizialmente prevista per il 2021 e poi posticipata dalla pandemia al, come dell’inizio di una nuova era per la massima categoria automobilistica. L’obiettivo dichiarato era quello di non avere più una vettura dominante, bensì maggiore equilibrio e soprattutto quante più auto possibile in lotta per il successo. Qual è il bilancio delle prime 11 gare di questo nuovo corso? Ebbene, sinora solamente due team sono riusciti a vincere, poiché si contano 7 successi per Red Bull e 4 per Ferrari. Certo, tra le due squadre c’è spesso una battaglia furiosa, ma rimane purun duello che tanto ricorda quello tra ...