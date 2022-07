F1 | la FIA difende i limiti della pista | “Il monitoraggio dei limiti della pista è rimasto lo stesso di sempre”

Leggi su oasport

(Di lunedì 11 luglio 2022) La FIAil proprio operato ed ha voluto chiarire la situazione legata ai. Curva 1-3-8-9 sono stati i punti in cui sono arrivati tantissimi avvertimenti ai protagonisti, colpevoli di non restare all’internolinea bianca con le quattro ruote. L’ultimo settore, in particolare, è finito nell’occhio del ciclone con moltissimi ‘avvertimenti’ da parte del collegio dei commissari sportivi che ha voluto evidenziare il proprio operato in una nota che ha condiviso nel post gara con la stampa. La FIA ha riportato ai giornalisti come riporta ‘Speedcafe.com’: “Ildei...