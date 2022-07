Evento benefico in riva al mare Focaccia venduta a 2.500 euro - Cronaca - lanazione.it (Di lunedì 11 luglio 2022) La raccolta benefica al bagno Angelo L'Antico Vinaio di Firenze e il Bagno Angelo di Forte dei Marmi a sostegno della Fondazione Tommasino Bacciotti che, dal 2000, opera nell'ambito socio sanitario ... Leggi su lanazione (Di lunedì 11 luglio 2022) La raccolta benefica al bagno Angelo L'Antico Vinaio di Firenze e il Bagno Angelo di Forte dei Marmi a sostegno della Fondazione Tommasino Bacciotti che, dal 2000, opera nell'ambito socio sanitario ...

Pubblicità

Piacenza_Online : Concerto per Telethon alla caserma “Nicolai”. I Genieri dell’Esercito al fianco della fondazione per l’evento benef… - AleCaruso87 : RT @noemifreall: Christian e nunzio sono fortissimi come coppia di ballerini e stato bello vederli ballare a battiti live a partecipare a u… - noemifreall : Christian e nunzio sono fortissimi come coppia di ballerini e stato bello vederli ballare a battiti live a partecip… - ZilioGroup : ?? Stasera @ZilioGroup supporta l'evento benefico organizzato da FSP Polizia di Stato con il patrocinio della… - ilregginoit : Reggio, all'arena dello Stretto un evento benefico per i bimbi dell'Ecuador · Il Reggino -