Europei femminili 2022, tegola per la Germania: Schuller positiva al Covid (Di lunedì 11 luglio 2022) tegola per la Germania in vista dei match del girone agli Europei femminili 2022. L’autrice di uno dei gol contro la Danimarca, Lea Schuller, è infatti risultata positiva al Covid-19 e per questo motivo non potrà giocare contro la Spagna. Lievi sintomi e isolamento per l’attaccante tedesca, che ora deve sperare in un tampone negativo entro quattro giorni, per poter così giocare almeno il terzo incontro dei gironi. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 11 luglio 2022)per lain vista dei match del girone agli. L’autrice di uno dei gol contro la Danimarca, Lea, è infatti risultataal-19 e per questo motivo non potrà giocare contro la Spagna. Lievi sintomi e isolamento per l’attaccante tedesca, che ora deve sperare in un tampone negativo entro quattro giorni, per poter così giocare almeno il terzo incontro dei gironi. SportFace.

