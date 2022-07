Europei femminili 2022: l’Austria vince per 2-0 contro l’Irlanda del Nord (Di lunedì 11 luglio 2022) l’Austria vince per 2-0 contro l’Irlanda del Nord nella seconda giornata della fase a gironi degli Europei 2022 di calcio femminile. Primo tempo nettamente dominato dall’Austria. Le ragazze di mister Furhmann hanno impostato bene il gioco durante la prima frazione, sfiorando la rete in diverse occasioni. A firmare il vantaggio, Schiechtl al 18esimo minuto. Calcio di punizione a favore delle austriache, doppia deviazione e pallone insaccato in rete dal difensore classe ’93. Al 42esimo grande occasione con il tiro a giro di Dunset: è Burns a metterci i guantoni e vietare il raddoppio. Ad inizio ripresa l’Irlanda prova a rendersi pericolosa, acquisendo fiducia nel compimento delle azioni. E’ però ancora l’Austria a ... Leggi su sportface (Di lunedì 11 luglio 2022)per 2-0delnella seconda giornata della fase a gironi deglidi calcio femminile. Primo tempo nettamente dominato dal. Le ragazze di mister Furhmann hanno impostato bene il gioco durante la prima frazione, sfiorando la rete in diverse occasioni. A firmare il vantaggio, Schiechtl al 18esimo minuto. Calcio di punizione a favore delle austriache, doppia deviazione e pallone insaccato in rete dal difensore classe ’93. Al 42esimo grande occasione con il tiro a giro di Dunset: è Burns a metterci i guantoni e vietare il raddoppio. Ad inizio ripresaprova a rendersi pericolosa, acquisendo fiducia nel compimento delle azioni. E’ però ancoraa ...

