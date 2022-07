Europei calcio femminile | Italia sconfitta 5-1 dalla Francia

Pubblicità

SkyTG24 : Calcio, Europei femminili: male l’Italia al debutto, perde 5-1 contro la Francia - RaiSport : ? UEFA Euro 2022 L'#Italia esce con le ossa rotte dal match d'esordio contro la #Francia, ma la qualificazione no… - sportmediaset : Crollo dell’Italia all’esordio, la Francia stravince 5-1 #WEURO2022 #Italia #Francia - Zazzawa3 : RT @mariobianchi18: L'#11luglio 2021 dopo 53 anni l'Italia vince per la 2^ volta gli #Europei di calcio. In finale a Wembley batte l'Inghil… - ninda1952 : RT @RaiNews: L'unico gol delle @AzzurreFIGC è stato segnato da Martina Piemonte: 'Ero incazzata nera dal primo minuto. Questo gol ci deve… -

Di seguito tutti i dati del prime time: Rai Uno "Femminile -2022 - Francia Vs Italia ha avuto l'attenzione di 2.648.000 spettatori e il 18.1% di share. Canale Cinque " Pane al limone ...Era l'11 luglio 2021 a Wembley, quando l'Italia vinse il suo 2° titolo aglia distanza di 53 anni dalla prima storica volta. Una serata indimenticabile per ilazzurro, 3 - 2 finale ai rigori contro l'Inghilterra padrona di casa per festeggiare un trionfo ...Di contro, lo spettacolo prenderà comunque possesso dei campi qatarioti, soprattutto per merito delle tre stelle del PSG, che brilleranno con le rispettive nazionali. Si parla ovviamente del brasilian ...Dati, dettagli e approfondimenti sullo share e sugli ascolti televisivi dei programmi in onda domenica 10 luglio 2022 ...