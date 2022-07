Esce oggi il video di “Make it work”, il nuovo singolo degli Almamegretta (Di lunedì 11 luglio 2022) Esce oggi lunedì 11 luglio il videoclip ufficiale di “Make it work”, secondo singolo estratto da “Senghe”, il nuovo album di inediti degli Almamegretta, uscito il 10 giugno da The Saifam Group. Le parole di Danjlo, regista del video di Make it work degli Almamegretta Il video ha la regia di Danjlo (Danilo Turco), prezioso collaboratore della band. Nelle sue parole la descrizione del senso di questo brano: Mario, in pochi minuti, raccoglierà più fiori possibili e all’ apertura del sipario, farà cadere una pioggia di petali, simulando un’esplosione di coriandoli e assecondando l’ennesima richiesta ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 11 luglio 2022)lunedì 11 luglio ilclip ufficiale di “it”, secondoestratto da “Senghe”, ilalbum di inediti, uscito il 10 giugno da The Saifam Group. Le parole di Danjlo, regista deldiitIlha la regia di Danjlo (Danilo Turco), prezioso collaboratore della band. Nelle sue parole la descrizione del senso di questo brano: Mario, in pochi minuti, raccoglierà più fiori possibili e all’ apertura del sipario, farà cadere una pia di petali, simulando un’esplosione di coriandoli e assecondando l’ennesima richiesta ...

