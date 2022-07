Eni: Gazprom ha ridotto di un terzo il gas L’Italia e il piano di emergenza: le misure (Di lunedì 11 luglio 2022) «Per la giornata di oggi - comunica la società controllata da Cassa depositi e prestiti - Gazprom fornirà a Eni volumi di gas pari a circa 21 milioni di metri cubi al giorno, rispetto a una media degli ultimi giorni pari a circa 32 milioni di metri cubi» Leggi su corriere (Di lunedì 11 luglio 2022) «Per la giornata di oggi - comunica la società controllata da Cassa depositi e prestiti -fornirà a Eni volumi di gas pari a circa 21 milioni di metri cubi al giorno, rispetto a una media degli ultimi giorni pari a circa 32 milioni di metri cubi»

