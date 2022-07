Eni | ' Da Gazprom un terzo in meno' Stoccaggi per ora al 64% Pronto un piano di emergenza

(Di lunedì 11 luglio 2022) - Diversificazione e risparmio energetico in vista dell'inverno. Il lavoro del governo italiano prosegue anche attraverso il tour del gas intrapreso in Africa e nel Medio Oriente da Draghi e Di Maio, ...

Agenzia_Ansa : FLASH | Eni, Gazprom riduce di un terzo le forniture di gas all'Italia #ANSA - Agenzia_Ansa : La Russia riduce di un terzo le forniture di gas all'Italia. 'Gazprom - scrive Eni - ha comunicato che oggi fornirà… - MediasetTgcom24 : Gas, Eni: Gazprom riduce di un terzo le forniture all'Italia #gazprom #russia #eni - LorenzoZL74 : RT @MediasetTgcom24: Gas, Eni: Gazprom riduce di un terzo le forniture all'Italia #gazprom #russia #eni - MariaCr68567895 : RT @Gitro77: ?????? Eni, Gazprom riduce di un terzo le forniture di gas all'Italia ?????? -

ha comunicato ad- 1,12% che oggi fornirà volumi di gas pari a circa 21 milioni di metri cubi al giorno, rispetto ad una media degli ultimi giorni di 32 milioni di metri cubi, cioè il 30% ...- Diversificazione e risparmio energetico in vista dell'inverno. Il lavoro del governo italiano prosegue anche attraverso il tour del gas intrapreso in Africa e nel Medio Oriente da Draghi e Di Maio, ...Tutta Europa preoccupata per l'avvio della manutenzione di NordStream1 che collega Russia e Germania - Meno gas anche a Italia e Austria ...Borse caute nel timore di un'emergenza gas. A Piazza Affari corre Tim nella speranza di un jumbo dividendo. In caduta Autogrill dopo la fusione con Dufry ...