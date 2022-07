Energia, inflazione, follie green: cosa imparare dalle rivolte in Sri Lanka (Di lunedì 11 luglio 2022) di Paolo Becchi e Giovanni Zibordi Come si sa, anche se sui giornali cartacei la notizia quasi non compare, in Olanda gli agricoltori si sono mobilitati contro il governo che ha vietato l’impiego di nitrogeni nel mezzo di una crisi alimentare, in ossequio alle politiche cosiddette “sostenibili”. In diversi paesi sudamericani e in Egitto ci sono dimostrazioni e rivolte. Ma l’esempio più eclatante dell’effetto distruttivo sulle vite umane delle politiche delle élite occidentali lo si è visto nello Sri Lanka. Lo Sri Lanka è nel caos. I manifestanti hanno fatto irruzione nelle residenze ufficiali del Primo Ministro e del Presidente che per paura sono fuggiti in luoghi sconosciuti. La ragione dichiarata è che la nazione è in bancarotta, soffrendo la peggiore crisi finanziaria degli ultimi decenni e milioni di persone stanno lottando per ... Leggi su nicolaporro (Di lunedì 11 luglio 2022) di Paolo Becchi e Giovanni Zibordi Come si sa, anche se sui giornali cartacei la notizia quasi non compare, in Olanda gli agricoltori si sono mobilitati contro il governo che ha vietato l’impiego di nitrogeni nel mezzo di una crisi alimentare, in ossequio alle politiche cosiddette “sostenibili”. In diversi paesi sudamericani e in Egitto ci sono dimostrazioni e. Ma l’esempio più eclatante dell’effetto distruttivo sulle vite umane delle politiche delle élite occidentali lo si è visto nello Sri. Lo Sriè nel caos. I manifestanti hanno fatto irruzione nelle residenze ufficiali del Primo Ministro e del Presidente che per paura sono fuggiti in luoghi sconosciuti. La ragione dichiarata è che la nazione è in bancarotta, soffrendo la peggiore crisi finanziaria degli ultimi decenni e milioni di persone stanno lottando per ...

Pubblicità

Civis_mundi1 : RT @nonnachicca58: l’Europa si sta facendo del male da sola Non sta curando gli interessi nazionali dei singoli paesi La recessione è alle… - Marychocching : RT @alanfriedmanit: Putin usa la fornitura di gas (o meno) e l’apertura e chiusura del rubinetto come arma di guerra, per far salire il pre… - GianluigiCaval2 : @graziano_delrio Ma dica in che modo,cioè con quali coperture (non se ne esca per favore con la proposta di una pat… - lacittanews : L’inflazione morde i redditi e i risparmi delle famiglie italiane. E instilla in molti imprenditori il, a questo pu… - edoardoagnello : Ahah se non fosse un dramma vero ci sarebbe da ridere! Adesso, se saremo nei guai con inflazione ed energia sarà co… -