Empoli, Destro si presenta: “Voglio fare tanti goal” (Di lunedì 11 luglio 2022) Empoli Destro- Il nuovo allenatore Zanetti è a lavoro per dare forza e velocità nelle gambe dei suoi uomini. Nel frattempo, in giornata si è presentato il neoacquisto, Mattia Destro. Mattia Destro, ha toccato vari argomenti tra cui la voglia di fare tanti goal e la felicità di essere tornato in Serie A. Di seguito, ecco le dichiarazioni del bomber italiano: ““Sono molto contento di essere qui. Questa è una tappa fondamentale per la mia carriera. Sono maturo, ma devo dimostrare tanto. La mia scelta è stata convinta, punto molto su questo anno e ci tengo a fare bene e a dimostrare il mio lavoro”. Le aspettative quali sono? “Sono alte. L’anno scorso l’Empoli ha fatto un campionato importante e questa società mi è sempre ... Leggi su seriea24 (Di lunedì 11 luglio 2022)- Il nuovo allenatore Zanetti è a lavoro per dare forza e velocità nelle gambe dei suoi uomini. Nel frattempo, in giornata si èto il neoacquisto, Mattia. Mattia, ha toccato vari argomenti tra cui la voglia die la felicità di essere tornato in Serie A. Di seguito, ecco le dichiarazioni del bomber italiano: ““Sono molto contento di essere qui. Questa è una tappa fondamentale per la mia carriera. Sono maturo, ma devo dimostrare tanto. La mia scelta è stata convinta, punto molto su questo anno e ci tengo abene e a dimostrare il mio lavoro”. Le aspettative quali sono? “Sono alte. L’anno scorso l’ha fatto un campionato importante e questa società mi è sempre ...

