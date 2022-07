Empoli | Destro si presenta | “Le mie aspettative sono alte | ho voluto fortemente questa squadra”

(Di lunedì 11 luglio 2022) Dopo la retrocessione con il Genoa, Mattiaè pronto per la nuova avventura con la maglia dell’, e oggi ha parlato in conferenza stampa: “molto contento di essere qui, per la mia carrieraè una tappa fondamentale.in un’età matura econvinto di poter dimostrare tanto e dare tanto. Dovrò lavorare tanto perché alla fine solo il lavoro da risposte”. Il centravanti, prodotto del vivaio dell’Inter, spiega poi cosa lo ha portato a scegliere l’: “Le mie, homaglia. L’anno scorso l’ha fatto un campionato di livello, lami è piaciuta e ha ...

Pubblicità

sportface2016 : #Empoli, si presenta Mattia #Destro: 'Le mie aspettative sono alte, ho voluto fortemente questa squadra' - EmpoliFCFeed : Empoli Calcio Destro si presenta: “Ho voluto fortemente Empoli” #empolifc - mirabeack : Domenica 2 ottobre 2022 Empoli Milan 1-1 (Destro-Theo rig) Milan Twitter: “Adli è scandaloso, non ha azzeccato una… - vanandrix79 : RT @UbriacoACM: @vanandrix79 @carmi_ne La trottola cadrà e ci risveglieremo con Bertolacci e Destro titolari ed un Empoli impossibile da do… - UbriacoACM : @vanandrix79 @carmi_ne La trottola cadrà e ci risveglieremo con Bertolacci e Destro titolari ed un Empoli impossibile da dominare a San Siro -

Empoli Channel

L'ex Roma e, nel mirino della Juventus da anni, non è intoccabile al Psg. Alla Continassa ... Nella lista bianconera c'è anche un altro argentino: il lateraledell' Udinese , Nahuel ...L', affidata a Zanetti, ha presoper sostituire Pinamonti, ha riscattato Vicario e ha ceduto all'Inter Asllani sostituendolo con Marin . La SAMPDORIA di Giampaolo, alle prese col ... Destro si presenta: “Ho voluto fortemente Empoli” L'Ascoli si appresta a formalizzare un'altra uscita in difesa dopo quella di Tommaso D'Orazio. Nella mattinata odierna è stato trovato l'accordo totale per il trasferimento a titolo definitivo del 25e ...SERIE B - Cambio di terzini sulla fascia destra Sarà l'incontro decisivo per il passaggio del terzino destro Federico Baschirotto dall'Ascoli Calcio al Lecce. Trattativa in fase di dettagli tra i due ...