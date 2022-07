Emozione fortissima per l’amato volto tv: si è sposato! Adesso sono marito e moglie (Di lunedì 11 luglio 2022) Grandissima Emozione per l’amato volto tv: si è finalmente sposato con la sua lei! Adesso sì che sono marito e moglie: che gioia! È finalmente arrivato il momento che entrambi sognavano da diverso tempo: le loro nozze! A distanza di diverso tempo dalla romanticissima proposta di matrimonio, l’amato volto si è sposato! Grande Emozione per L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di lunedì 11 luglio 2022) Grandissimapertv: si è finalmente sposato con la sua lei!sì che: che gioia! È finalmente arrivato il momento che entrambi sognavano da diverso tempo: le loro nozze! A distanza di diverso tempo dalla romanticissima proposta di matrimonio,si èGrandeper L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Pubblicità

battitilenti : RT @TCDSTV: Per essere veramente bello, un bacio deve significare qualcosa. Dev’essere con qualcuno che non riesci a toglierti dalla testa.… - ColinMartiniano : RT @alone73x1: #LAttimo #buonaserata a tutti E poi cos'è successo? Aspettami oppure dimenticami Ci rivediamo presto Fra almeno altri cinqu… - OrsoPalagi : Oggi ho sposato una coppia con cui abbiamo condiviso le note dell’Internazionale (versione di Toscanini) in Sala Ro… - Alice70A : RT @alone73x1: #LAttimo #buonaserata a tutti E poi cos'è successo? Aspettami oppure dimenticami Ci rivediamo presto Fra almeno altri cinqu… - guastellae : RT @alone73x1: #LAttimo #buonaserata a tutti E poi cos'è successo? Aspettami oppure dimenticami Ci rivediamo presto Fra almeno altri cinqu… -