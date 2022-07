Emofilia | nuovi dati rafforzano sicurezza ed efficacia di emicizumab

(Di lunedì 11 luglio 2022) BASILEA (SVIZZERA) (ITALPRESS) – Roche ha annunciato i risultati dell'analisi primaria dello studio clinico di fase III HAVEN 6, i quali mostrano che Hemlibra () conferma il buon profilo die un efficace controllo del sanguinamento nei pazienti conA lieve o moderata senza inibitori del fattore VIII. Isaranno presentati al 30° Congresso annuale della International Society on Thrombosis and Haemostasis (ISTH), che si terrà l'11 luglio 2022 a Londra, e serviranno a supportare una richiesta all'Agenzia europea per i medicinali di aggiornare le indicazioni diper includere i pazienti conA non grave.“Siamo orgogliosi del fatto che isuconfermino la capacità del farmaco di ridefinire lo ...

... per una persona conne occorrono 1.200. Nella maggioranza dei casi, questi farmaci basati ... Oltre a cercare di trovare il modo per incrementare la raccolta di plasma aprendocentri di ...Raccomandata la concessione dell'autorizzazione condizionata all'immissione in commercio di Roctavian (valoctocogene roxaparvovec), la prima terapia genica per il trattamento dell'A grave, ... Nuovi dati dello studio di fase III HAVEN 6 rafforzano il profilo di sicurezza ed efficacia di emicizumab di Roche per i pazienti con emofilia A lieve o moderata I nuovi dati dello studio HAVEN 6 evidenziano il favorevole profilo di sicurezza ed efficacia di emicizumab anche nelle persone con emofilia A lieve o moderata. Infatti, l’efficacia costante su tutti ...