Elon Musk rinuncia a Twitter: i motivi del ritiro della super offerta? Colpa degli account Spam (Di lunedì 11 luglio 2022) Alla fine Elon Musk ha alzato bandiera bianca, ritirando definitivamente la sua mega offerta da 44 miliardi di dollari per acquistare Twitter. Un’uscita di scena tutt’altro che indolore visto che, secondo gli addetti ai lavori, si preannuncia una lunga battaglia legale fra gli avvocati delle due parti. Elon Musk, 11/7/2022 – Computermagazine.itPer ora a rimetterci più di tutti è stata l’azienda fondata da Jack Dorsey, che in concomitanza con l’annuncio dell’uomo più ricco al mondo, ha perso in borsa più del 5% in valore delle proprie azioni. Il mondo intero guarda però a quanto accadrà oggi, alla riapertura di Wall Strett, e secondo Dan Ives, amministratore delegato e analista che copre il settore tecnologico di Wedbush Securities, società di investimento di Los Angeles, è probabile ... Leggi su computermagazine (Di lunedì 11 luglio 2022) Alla fineha alzato bandiera bianca, ritirando definitivamente la sua megada 44 miliardi di dollari per acquistare. Un’uscita di scena tutt’altro che indolore visto che, secondo gli addetti ai lavori, si preannuncia una lunga battaglia legale fra gli avvocati delle due parti., 11/7/2022 – Computermagazine.itPer ora a rimetterci più di tutti è stata l’azienda fondata da Jack Dorsey, che in concomitanza con l’annuncio dell’uomo più ricco al mondo, ha perso in borsa più del 5% in valore delle proprie azioni. Il mondo intero guarda però a quanto accadrà oggi, alla riapertura di Wall Strett, e secondo Dan Ives, amministratore delegato e analista che copre il settore tecnologico di Wedbush Securities, società di investimento di Los Angeles, è probabile ...

