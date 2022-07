Elisabetta Gregoraci a Battiti Live, spunta un messaggio misterioso dal cielo: «Ricorda il 28/08 alle 18» (Di lunedì 11 luglio 2022) Nuovo aereo per Elisabetta Gregoraci. Anche durante il Battiti Live, la showgirl ha ricevuto un nuovo messaggio, lanciato nei cieli della Puglia, nel pieno pomeriggio delle prove del concerto. Ma sembra che stavolta non ci sarebbe lo zampino dei fan. EliGreg stava facendo le prove della tappa di Trani quando ha letto il suo nome in cielo: “Ely Ricorda il 28/08 alle 18 Ti amooo”. Un appuntamento o forse un evento così importante da meritare di essere Ricordato in questo modo? L’aereo è stato immortalato da Radio Norba, che ne ha messo una foto sui social. Non si conosce al momento la reazione della diretta interessata: Elisabetta non ha commentato l’accaduto sui social, né sul profilo di Radio Norba. Non è la prima ... Leggi su blog.libero (Di lunedì 11 luglio 2022) Nuovo aereo per. Anche durante il, la showgirl ha ricevuto un nuovo, lanciato nei cieli della Puglia, nel pieno pomeriggio delle prove del concerto. Ma sembra che stavolta non ci sarebbe lo zampino dei fan. EliGreg stava facendo le prove della tappa di Trani quando ha letto il suo nome in: “Elyil 28/0818 Ti amooo”. Un appuntamento o forse un evento così importante da meritare di essereto in questo modo? L’aereo è stato immortalato da Radio Norba, che ne ha messo una foto sui social. Non si conosce al momento la reazione della diretta interessata:non ha commentato l’accaduto sui social, né sul profilo di Radio Norba. Non è la prima ...

FranAltomare : Io che mi domando per quale motivo odiate Queen Elisabetta Gregoraci. Questa mattina avete un difficile boccone ama… - IsaeChia : Elisabetta Gregoraci, #BattitiLive come il #GfVip 5: vola un aereo per lei, ecco chi potrebbe essere il mittente D… - Mike33134317 : RT @lucia04030043: Elisabetta Gregoraci che stasera ha mostrato tanto carattere tanta determinazione e professionalità gestendo un’ansia no… - Tantaroba12 : RT @lucia04030043: Elisabetta Gregoraci che stasera ha mostrato tanto carattere tanta determinazione e professionalità gestendo un’ansia no… - brumis5 : la sua nuova tipa non mi sta sul cazzo perché non siamo paragonabili io sono heidi klum e lei è elisabetta gregoraci -