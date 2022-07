Elezioni Giappone, vince la coalizione di governo. Blinken porta le condoglianze di Biden per l’omicidio di Abe (Di lunedì 11 luglio 2022) Trionfo della coalizione di governo in Giappone alle Elezioni di domenica per il rinnovo parziale della Camera Alta del Parlamento di Tokyo. Dei 125 seggi da assegnare, il partito Liberal Democratico di Fumio Kishida si è accaparrato 63 seggi, che salgono a 76 includendo quelli dell’alleato Komeito. Il risultato era chiaro già a metà dello spoglio, quando ancora mancavano i conteggi in alcuni distretti. La coalizione al potere ha superato, quindi, ampiamente la maggioranza assoluta con 146 seggi sui 248 che compongono l’assemblea, contro i 102 dell’opposizione. La votazione è avvenuta a due giorni dall’assassinio dell’ex premier Giapponese, Shinzo Abe, per mano di un uomo di 41 anni, Tetsuya Yamagami, che, comparso davanti ai pubblici ministeri, ha ammesso di aver commesso il fatto non ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 11 luglio 2022) Trionfo delladiinalledi domenica per il rinnovo parziale della Camera Alta del Parlamento di Tokyo. Dei 125 seggi da assegnare, il partito Liberal Democratico di Fumio Kishida si è accaparrato 63 seggi, che salgono a 76 includendo quelli dell’alleato Komeito. Il risultato era chiaro già a metà dello spoglio, quando ancora mancavano i conteggi in alcuni distretti. Laal potere ha superato, quindi, ampiamente la maggioranza assoluta con 146 seggi sui 248 che compongono l’assemblea, contro i 102 dell’opposizione. La votazione è avvenuta a due giorni dall’assassinio dell’ex premierse, Shinzo Abe, per mano di un uomo di 41 anni, Tetsuya Yamagami, che, comparso davanti ai pubblici ministeri, ha ammesso di aver commesso il fatto non ...

