Elena D'Amario debutterà come attrice in una seguitissima fiction: ecco quale! (Di lunedì 11 luglio 2022) Elena D'Amario debutterà come attrice in una seguitissima serie televisiva targata Rai 1. Volete scoprire qual è? Ebbene, si tratta di Che Dio ci aiuti. La fiction prodotta dalla Lux Vide è ormai arrivata alla settima stagione che dovrebbe andare in onda a partire da gennaio 2023. La ballerina, reduce da anni ed anni di danza professionale ad Amici di Maria De Filippi, potrebbe dunque iniziare una nuova avventura televisiva in Rai. E non è la sola. Sappiamo infatti che anche Marcello Sacchetta ha ormai abbandonato il talent di Canale 5 per nuove avventure televisive. Lo ritroveremo infatti nel nuovo programma di Rai 2, Nudi per la Vita. Stesso percorso aveva intrapreso Stefano De Martino che, appese le scarpette al chiodo, si cimenta ora in programmi più o meno comici ...

