Edoardo e Mercedesz, lavori in corso, le rivelazioni di lei: “Il nostro sentimento” (Di lunedì 11 luglio 2022) Già prima di approdare a Cayo Cochinos Mercedesz Henger ha dichiarato il suo interesse per Edoardo Tavassi. L’ex naufrago però ha avuto diversi dubbi sulla nuova arrivata ed ha anche pensato che volesse usarlo fingendo di avere una cotta. Dopo la fine de L’Isola dei Famosi i due hanno chiarito e Mercedesz intervistata da Giada De Miceli durante ‘Non succederà più’ in onda su Radio Radio ha detto che esplorerà il suo sentimento adesso che il reality ha chiuso i battenti. “Per quanto riguarda Edoardo ci siamo sentiti, abbiamo chiarito delle cose che andavano chiarite. Posso dire che se ci sarà qualcosa da raccontare sarò felice di farlo. Sì ho letto cosa ha detto che non era vera, ma c’è stato un malinteso che abbiamo chiarito quando io sono uscita. Sì perché dopo abbiamo parlato. Abbiamo chiarito tutto ... Leggi su biccy (Di lunedì 11 luglio 2022) Già prima di approdare a Cayo CochinosHenger ha dichiarato il suo interesse perTavassi. L’ex naufrago però ha avuto diversi dubbi sulla nuova arrivata ed ha anche pensato che volesse usarlo fingendo di avere una cotta. Dopo la fine de L’Isola dei Famosi i due hanno chiarito eintervistata da Giada De Miceli durante ‘Non succederà più’ in onda su Radio Radio ha detto che esplorerà il suoadesso che il reality ha chiuso i battenti. “Per quanto riguardaci siamo sentiti, abbiamo chiarito delle cose che andavano chiarite. Posso dire che se ci sarà qualcosa da raccontare sarò felice di farlo. Sì ho letto cosa ha detto che non era vera, ma c’è stato un malinteso che abbiamo chiarito quando io sono uscita. Sì perché dopo abbiamo parlato. Abbiamo chiarito tutto ...

Pubblicità

ParliamoDiNews : Edoardo Tavassi, altro che Mercedesz: beccato con una nota attrice - - scimmianza : #edoardotavassi non vede altro che #SoleilSorge ?? #mercedesz #isola #isolaparty #soleilarmy - andreastoolbox : Isola 2022, Mercedesz rompe il silenzio su Edoardo: «Abbiamo chiarito, ma preferisco non dire nulla» - ElisaDiGiacomo : Mercedesz Henger su Edoardo Tavassi: 'Se ci siamo visti? Non dico nulla' - blogtivvu : Mercedesz Henger svela se ha visto Edoardo Tavassi e come procede tra di loro a telecamere spente -