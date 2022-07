Editoria | firmato accordo di cooperazione tra Wam e Adnkronos

(Di lunedì 11 luglio 2022) () -diin ambitole tra Wam, l'agenzia di stampa degli Emirati e l', la prima agenzia di stampa privata in Italia. L'intesa prevede lo scambio di notizie, primo passo per una collaborazione duratura con l'allargamento ad altri settori tra i quali quello multimediale. L'è statoin occasione di una visita a Roma di una delegazione dell'agenzia di stampa degli Emirati nella sede dell'agenzia di stampa. La visita al Palazzo dell'Informazione della delegazione degli Emirati rientra nella volontà di Wam di creare partnership con i media in Italia, sviluppare un modello sostenibile die partnership costruttiva nei media e costruire un'ampia rete di ...

