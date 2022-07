Ecco perché Barbara Balanzoni è stata radiata dall’Ordine dei Medici (Di lunedì 11 luglio 2022) Barbara Balanzoni, idolo degli ambienti No Vax, nel mese di giugno 2022 è stata radiata dall’Ordine dei Medici di Venezia per le sue posizioni violente e volgari. Nelle nove pagine della decisione della Commissione per gli iscritti all’albo, pubblicata dal sito Nursetimes, vengono riportati i vari passaggi e gli interventi pubblici della dottoressa, motivandone dunque la radiazione. Ciò che risulta evidente, come già raccontato da Open, è il “cambio di casacca” riguardo le posizioni sui vaccini e sugli stessi gruppi No Vax. L'articolo proviene da Open. Leggi su open.online (Di lunedì 11 luglio 2022), idolo degli ambienti No Vax, nel mese di giugno 2022 èdeidi Venezia per le sue posizioni violente e volgari. Nelle nove pagine della decisione della Commissione per gli iscritti all’albo, pubblicata dal sito Nursetimes, vengono riportati i vari passaggi e gli interventi pubblici della dottoressa, motivandone dunque la radiazione. Ciò che risulta evidente, come già raccontato da Open, è il “cambio di casacca” riguardo le posizioni sui vaccini e sugli stessi gruppi No Vax. L'articolo proviene da Open.

