Ecco cosa porta Biden in Arabia Saudita, secondo Biden (Di lunedì 11 luglio 2022) Normalmente un capo di Stato non è tenuto a spiegare le ragioni di una visita internazionale, specialmente se il Paese visitato è un partner storico. Ma Joe Biden ha sentito la necessità di anticipare il suo viaggio mediorientale con un op-ed esplicativo sul Washington Post. Il presidente statunitense (e il suo staff) vede l’esigenza (tutta politica) di spiegare non tanto la tappa israeliana (poco più che citata), quanto quella Saudita della sua visita, soprattutto perché comprenderà l’incontro (il primo) con Mohammed bin Salman, erede al trono e già ruler de facto di Riad. Bin Salman è stato accusato di aver avuto un ruolo nell’assassinio (al consolato di Istanbul) dell’editorialista saudi-statunitense Jamal Khashoggi – firma del WaPo (la scelta sul dove scrivere l’op-ed non è casuale, ... Leggi su formiche (Di lunedì 11 luglio 2022) Normalmente un capo di Stato non è tenuto a spiegare le ragioni di una visita internazionale, specialmente se il Paese visitato è un partner storico. Ma Joeha sentito la necessità di anticipare il suo viaggio mediorientale con un op-ed esplicativo sul Washington Post. Il presidente statunitense (e il suo staff) vede l’esigenza (tutta politica) di spiegare non tanto la tappa israeliana (poco più che citata), quanto quelladella sua visita, soprattutto perché comprenderà l’incontro (il primo) con Mohammed bin Salman, erede al trono e già ruler de facto di Riad. Bin Salman è stato accusato di aver avuto un ruolo nell’assassinio (al consolato di Istanbul) dell’editorialista saudi-statunitense Jamal Khashoggi – firma del WaPo (la scelta sul dove scrivere l’op-ed non è casuale, ...

Pubblicità

IlContiAndrea : #GiuliaStabile, ecco cosa fa ora l’ex vincitrice di Amici: “Il mio primo doppiaggio tra vergogna e felicità. In tv… - RaphaelRaduzzi : Mentre la Germania si salva i colossi dell'energia, ecco cosa combinano questi criminali. Hanno pure messo la fidu… - NicolaPorro : ?? Ultima ora ?? Caos nel Regno Unito: dimissioni di massa nel governo di #BorisJohnson: cosa succede?? - ADM_assdemxmi : RT @ReggiadiMonza: Tra arte, natura e cultura, ecco cosa potrete trovare alla #ReggiadiMonza nel mese di luglio: visite guidate ai giardini… - DukeDearth : @ultimo1973 Caro amico, sono entrati hanno messo radici. In Uk ammazzano i dissidenti come Litvinenko. Tu consider… -